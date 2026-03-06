İsral’de A Haber ekibine gözaltı! Emine Kavasoğlu anlattı: Türk olduğumuzu öğrenince…

İsrail polisi, İran'ın füze saldırılarını Tel Aviv 'den takip eden A Haber ekibini hukuksuz şekilde keyfi olarak gözaltına aldı. Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, yaklaşık üç saat boyunca herhangi bir açıklama yapılmadan bekletildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta müzakere masasını devirerek başlattığı İran'a yönelik saldırılar altıncı gününde şiddetini artırarak sürerken, bölgede tansiyon zirveye çıktı. Tahran'dan yükselen intikam füzeleri ve Hürmüz Boğazı 'nın kapatılmasıyla kriz daha da derinleşirken, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt ateş hattındaki son gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor.

"TÜRK OLDUĞUMUZ DUYULUNCA FARKLI DAVRANILIYOR"

Bu olay, İsrail'in basın mensuplarına yönelik uyguladığı sansür ve baskıyı bir kez daha gözler önüne sererken Kavasoğlu ise alıkonulma anlarını anlatarak, "Türk olduğumuz duyulunca farklı davranılıyor." dedi.

HUKUKSUZ VE SERT MÜDAHALE

İran'ın saldırıları sonrasında hasar alan bölgeleri görüntülemek için yola çıkan A Haber ekibi, Petah Tikva bölgesinde polis engeliyle karşılaştı.

Yaşananları anlatan Emine Kavasoğlu, "Aracımıza binip ekipmanlarımızı topladıktan sonra dün akşam vurulan noktalardan birine gitmek üzere yola çıktık. Bir anda hızla gelen bir polis aracı önümüzü kesti. İlk etapta oldukça sert davrandılar. Vücut hareketleriyle bizden uzak durmamızı ve yaklaşmamamızı istediler." ifadelerini kullandı.

Tüm basın kartlarını ve pasaportlarını göstermelerine rağmen işlemlerin kasıtlı olarak uzatıldığını belirten Kavasoğlu, "Kartlarımızı aldılar, pasaportlarımızı istediler. Rutin bir işlem olduğunu düşündük ancak bu süreç neredeyse üç saat sürdü." sözleriyle yaşananları aktardı.