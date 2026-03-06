İTÜ kampüsü’nde iftar sofrası

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde düzenlenen 7'nci geleneksel iftar etkinliğinde buluştu. Binlerce üniversiteli gencin katıldığı programda alan süslemeler ve ışıklandırmalarla renklendirildi, "Müminler kardeştir" ayetiyle taçlandırıldı. Alanda 50'den fazla sofra kurulurken, oruçlarını birlikte açan binlerce genç iftarın ardından akşam namazını topluca eda etti. Her yıl düzenlenen geleneksel iftar etkinliği, bu yıl ayrı bir coşkuyla gerçekleşti.

"ORUCUMU YALNIZ TUTARDIM"

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu da programa katılarak oruçlarını öğrencilerle birlikte açtı. Kendisi de bir İTÜ mezunu olan Bayraktar, iftarın ardından alanda gençlere hitap etti.

Bayraktar, üniversite yıllarında yurtdışında zorluklarla geçirdiği ramazan aylarını şu sözlerle anlattı: "Yıllar öncesine dönecek olduğumda İTÜ'den mezun olup yurtdışında araştırma görevliliği yapıyordum. Tabii yine ramazan mevsimi denk gelirdi. Orucumuzu tutardık ama yalnız başımıza. Kimse de yok...

"BENİ UMUTLANDIRIYORSUNUZ"

İftar vakti gelirdi. Hiç unutmam, orada food court'ta bir dilim pizza bir de meşrubat, orucumuzu açardık. Yalnız başımıza tabii. Şimdi Rabb'ime şükrediyorum ki bugünleri gösterdi. Sizlerle birlikte, binlerce genç kardeşimle birlikte aynı yer sofrasında kardeşçe, dostane bir şekilde ramazanı hep birlikte kutluyoruz, eda ediyoruz. Aynen bir şenlik gibi. Hakikaten, beni hep bugün adına şükrettiriyor, gelecek adına da açıkçası dünyanın sürüklendiği bu karanlık ahvalde umutlandırıyor."