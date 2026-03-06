MİT’ten Şam’da kritik operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Şam'da sabotaj eylemleri hazırlığındaki DEAŞ hücresini çökertti. MİT'in istihbari paylaşımı sonucu yapılan operasyonda 3 DEAŞ'lı yakalandı. Bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirildi. MİT'in Suriye güvenlik ve istihbarat birimleriyle paylaştığı istihbarat sonucu Şam'da faaliyet gösteren DEAŞ'lı hücre üyeleri ve bağlantıları takibe alındı. Düzenlenen operasyonda Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef isimli örgüt üyeleri yakalandı. Bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanarak kritik bir noktaya bırakılan bombalı aracı etkisiz hale getirdi. Araçta yapılan incelemede büyük çaplı tahribat yaratacak C4 ve TNT plastik patlayıcı ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından hücreye destek veren kişiler ile olası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Suriye Genel İstihbarat Servisi bünyesindeki terörle mücadele birimine sevk edildi. Geçtiğimiz hafta DEAŞ tarafından paylaşılan bir ses kaydında örgüt mensuplarına eylem hazırlığı talimatı verildiği belirtilmişti.