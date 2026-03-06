TMSF, el konulan şirkete ait villayı satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı "yolsuzluk" soruşturması kapsamında kayyum olarak görevlendirildiği Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ'ye ait villayı satışa çıkardı. İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu şirkete ait villa, 45 milyon 800 bin lira muhammen bedelle satışa sunulacak. Açık teklif ve açık artırma yöntemleri kullanılarak düzenlenecek ihale, 17 Mart'ta saat 11.00'de İstanbul Esentepe'deki TMSF binasında gerçekleştirilecek.