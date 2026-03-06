TÜGVA’ya atılan iftiraya tepki
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir Inan, CHP Genel Baskanı Özgür Özel'in Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yönelik iddialarına tepki gösterdi. Inan, NSosyal hesabından yaptıgı paylasımda sunları kaydetti: "Belediyeler üzerinden LGBT'yi fonlayan, hırsızların özel jetlerdeki sefasını finanse eden ve 'çagdas yasam' adı altında basörtülü kardeslerimize psikolojik iskence yapan tüm derneklerle protokol imzalayan bizatihi CHP'nin kendisidir. Yavuz hırsız misali iftira atmak, Özgür Özel'in adeta meslegi haline gelmis. Silivri'deki hırsızın siyasi rehinesi olarak senin isin, patenti size ait içerigi herkesin malumu olan partilerin müdavimlerine sahip çıkmak. Milletin vakıfları senin haddini de boyunu da asar."