Türkiye bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Beştepe'de esnaf ve sanatkarlarla iftarda bir araya geldi. Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, şunları söyledi:

Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor.

Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması, gerilimin büyüyerek geri dönülmez noktalara varmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır.

Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikazeler ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığının açıklanmasıyla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 20'lere varan artışlar oldu. Biz de akaryakıt fiyatlarında bu jeopolitik gelişmelerin kaynaklı artışların önüne geçmek amacıyla eşel-mobil sistemini devreye aldık. Buna göre benzin, motorin ve LPG fiyatı artarsa artış tutarının yüzde 75'ine kadarı bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.

Yani bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde bu tutar sadece 2.5 lira tabelaya yansıyacak. Geri kalan 7.5 lira vergiden karşılanacak. Böylece hem akaryakıt fiyatları bahaneyle fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş hem de petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız.

TÜM ÖNLEMLERİ ALIYORUZ

Ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda ise müttefiklerimiz de koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz.

Dünkü hadisede (önceki gün) hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrür etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunduk. Türkiye'nin dostluğunun kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik.

Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır. Vatandaşlarımız da şundan emin olsun. Hükümetimiz tıpkı 5'inci yılına giren Rusya- Ukrayna savaşında olduğu gibi İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemiz ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. 86 milyonun güvenliğini merkeze alan hassas bir politika izliyoruz. Bu tutumumuzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz.

KREDİLERİ 5'E KATLADIK

Geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme rakamlarını hep beraber takip ettik. En büyük baş ağrımız olan enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indirdikçe fiyat istikrarını sağladıkça geçici zorlukları aştıkça Türkiye'nin ekonomisi daha da güçlenerek farklı bir ivme yakalayacaktır.

1951-2002 arası dönemde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan toplam kredi tutarı yalnızca 152 milyondur. İktidar olarak biz ise son 24 yılda ticaret erbabımıza tam 752 milyar liranın üzerinde kredi desteği sunduk. Yani 24 sene içinde geçtiğimiz 51 yılda verilen kredileri tam beşe katladık. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında tarihi bir rekora imza atarak ülkemiz genelindeki esnaf ve sanatkarlarımıza 164 milyar liralık finansman akışı sağladık.

Geçtiğimiz sene ise 81 ilimizdeki 258 bin esnafımıza 176 milyar lira tutarında finansman desteği vererek yıllık bazda yeni bir rekor daha kırdık. 2026 yılı başında yürürlüğe girecek olan kredilere ilişkin yüzde 33 oranındaki faturalandırma şartı uygulamasını bir yıl süreyle öteledik.Yine kısa süre önce vergi ve SGK borçları nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız lehine yeni bir düzenleme yaptık. Bu düzenleme ile vergi ve SGK borçları bulunan esnafımızın kullanacağı kredinin en fazla yüzde 25 ve bir yıl içinde azami 300 bin lirası bu borçlar kapsamında tahsil edilebilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Telefon görüşmelerimiz hız kesmeden sürüyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştük. İlham kardeşime geçmiş olsun dedim. Nahçıvan'ı hedef alan saldırıdan üzüntü duyduğumuzu, her türlü şartlarda yanlarında olduğumuzu ve saldırıyı kınadığımızı ifade ettim.