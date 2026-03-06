AK Partili Veysel Tipioğlu TBMM Genel Kurulu’nda konuştu: “Türkiye güvenlik risklerini yönetebilecek kudrete sahiptir”

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tipioğlu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının bölgede tehlikeli bir gerilim oluşturduğunu belirterek, yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenlik çevresini de doğrudan etkilediğini ifade etti.

TÜRKİYE SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Türkiye'nin yaşanan gelişmeleri tüm kurumlarıyla yakından takip ettiğini vurgulayan Tipioğlu, güvenlik ve diplomasi alanında gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi. Tipioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik ve istihbarat birimleri ile diplomasi mekanizmasının olası senaryolar üzerinde çalıştığını ve gerekli tedbirlerin titizlikle planlandığını dile getirdi.

SAVUNMA SANAYİİNE VURGU

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında önemli bir mesafe kat ettiğini belirten Tipioğlu, geliştirilen projeler sayesinde ülkenin güvenlik kapasitesinin önemli ölçüde güçlendiğini ifade etti.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ RİSKİ YÖNETEBİLİR"

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin devlet geleneğine ve kurumsal gücüne vurgu yapan Tipioğlu şu ifadeleri kullandı: "Köklü devlet geleneğimiz, güçlü kurumlarımız ve gelişen savunma sanayiimizle Türkiye, karşılaşabileceği her türlü güvenlik riskini yönetebilecek kudrete sahiptir."