8 Mart’a özel 2 program
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ana temasıyla iftar programı düzenlenecek. Bu akşam İstanbul'da gerçekleştirilecek ve 500 davetlinin katılacağı programa Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın da teşrif etmesi bekleniyor. MHP de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bugün Ankara'da "Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları" başlıklı etkinlik ve iftar programı düzenleyecek.