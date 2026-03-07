AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak: Kadın eli değen her yer güzelleşir

İl Başkanı Gürhan Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların hayatın her alanında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Hazırlanan videoda, Millî Mücadele kahramanı Kara Fatma, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, ilk kadın öğretmen Refet Angın ve ilk kadın doktor Safiye Ali anılırken, günümüzde tarlada, okulda ve hayatın her alanında emek veren kadınlara teşekkür edildi.

Videonun içeriğine paralel olarak kısa bir mesaj paylaşan Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kadın kendi başına ne yapabilir ki diyenlere; azmiyle, emeğiyle ve mücadelesiyle dünyayı değiştiren kadınlarımız en güzel cevabı veriyor. Cephede Kara Fatma, göklerde Sabiha Gökçen olan o ruh, bugün Eskişehir'de ve ülkemizde hayatın her alanında yaşıyor. Kadın eli değen her yer güzelleşir, her iş değerlenir. Şehit ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum."