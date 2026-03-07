Akrabalar işe alındı mecliste kavga çıktı
CHP'li Edirne Belediyesi'nde kısa sürede gerçekleştirilen çok sayıda personel alımı, belediye meclisinde sert tartışmalara yol açtı. Toplantıda Belediye Başkanı Filiz Gencan ile AK Parti Meclis Üyesi Celal Demir arasında söz düellosu yaşandı. Başkan Gencan, Kaleiçi bölgesindeki altyapı çalışmaları kapsamında evlere tesisat döşeme işlemlerinin sürdüğünü belirterek, çalışmaların hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi için deneyimli personelin sürece dahil edildiğini söyledi. AK Partili Meclis Üyesi Demir ise kısa sürede çok sayıda personelin işe alınmasını eleştirdi. Demir, "220 kişinin acil olarak alınması gerçekten gerekli miydi? Toplamda 293 kişi alındı. Ancak bunların sadece 60-70'i ilan yoluyla işe alındı" dedi. İşe alımlarda liyakat ve şeffaflık ilkesinin gözetilmediğini iddia eden Demir "Belediye başkan yardımcısının gelini, Kırklareli ilçe başkanının oğlu, merkez ilçe başkanının eşi, disiplin kurulu üyesi, Tekirdağ CHP milletvekilinin yeğeni, belediye meclis üyelerinin abileri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri işe alındı. Merkez ilçe başkanının oğlu ve il başkan yardımcısının eşi de listede yer aldı" ifadelerini kullandı.