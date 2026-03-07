Avrupa’daki Türk diasporası iftar ve sahurlarda buluştu: YTB Ramazan ayında Avrupa’da Türkleri bir araya getirdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Ramazan ayı boyunca çalışmalarını sürdürerek başta Balkanlar olmak üzere Avrupa'nın pek çok şehrinde iftar, panel ve kardeşlik buluşmaları düzenledi. Programlar kapsamında Türklerle bir araya gelen YTB yetkilileri, Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu diaspora ile birlikte yaşadı. YTB yöneticileri ayrıca önceki gün Suriye'de Bayırbucak Türkmenleri ile iftar programında buluştu.

SOSYAL KÜLTÜREL MESELELER ELE ALINDI

Ramazan ayının başından itibaren birçok Avrupa şehrinde düzenlenen iftar programlarında Türkler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve gençler aynı sofrada bir araya geldi. Programlarda Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşılırken, yurtdışında yaşayan Türklerin karşılaştığı sosyal ve kültürel meseleler de ele alındı.

TÜRK DİASPORASI İLE BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Ramazan ayının ilk 15 gününde YTB, Balkanlar'dan başlayarak Avrupa ile Ortadoğu'da bir dizi iftar, buluşma ve sahur programı gerçekleştirdi. Makedonya, Belçika, Almanya, Avusturya ve Suriye'de olmak üzere toplam 7 şehirde etkinlik düzenlendi. Programlarda Türkiye'nin yurtdışındaki vatandaşlarına verdiği destek ve diaspora politikaları ele alınırken, yurtdışında yaşayan vatandaşların sorunları da gündeme getirildi. Programların temel amacının yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ile bağlarını güçlendirmek olduğu belirtildi. Programlar sayesinde Türk toplumunun farklı kesimleri bir araya gelirken, yeni nesil gurbetçiler ile Türkiye arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi de hedefleniyor.

AVRUPA'DAN BALKANLAR'A VE ORTADOĞU'YA

İftar ve sahur programlarıyla Avrupa'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan farklı coğrafyalara kadar geniş bir alanda Türk vatandaşları ve soydaş topluluklarla buluşmaların sürmesi planlanıyor. Böylece Ramazan'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkler arasında yaşatılması amaçlanıyor.

SURİYE TÜRKMENLERİ İLE İFTAR

Balkanlar ve Avrupa'da YTB tarafından organize edilen iftar ve sahurların ardından Suriye'nin Bayırbucak bölgesindeki Burç İslam kasabasında Türkmenlerin, şehit ailelerinin, Türkiye mezunlarının, ihtiyaç sahiplerinin ve bölge halkının katılımıyla 500 kişilik bir iftar programı da düzenledi.