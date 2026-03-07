Aynı ödül MHP lideri Bahçeli'ye de verilmişti! Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ’a 'Onur Madalyası'
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından Adana’nın Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’a Türk Dünyası Ahmed Cevad Onur Madalyası verildi. Başkan Uludağ'da yaptığı açıklamada, "manası çok yüksek olan bu onur madalyasını almazsan şeref duyuyorum" dedi.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile Ahmed Cevad'ın ailesinden Nicat Emiroğlu Güliyev, Anar Ahundzade, Mehin Banu Guliyeva ve Yılmaz Ahundzade, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş; Azerbaycan Milli Marşı'nın ve "Çırpınırdın Karadeniz" şiirinin yazarı Ahmed Cevad'ın doğumunun 132. yılına ithafen, ailesinin de isteği doğrultusunda Bahçeli'ye Türk dünyasına hizmetleri, Türk milli ülküsüne katkıları dolayısıyla "Ahmed Cevad Onur Madalyası" takdim edilmişti.