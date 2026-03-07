Bakan Yumaklı: “Soframızdaki bereket ve umudumuz birdir”

Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında Bakan Yumaklı, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Yumaklı, "Milletimizle inancımız bir, soframızdaki bereketimiz ve yarınlara dair umudumuz birdir. Sofrada ekmeğimizi bölüşürken hissettiğimiz samimiyet Anadolu'nun ruhudur. Biz bu sofralarda sadece orucumuzu açmıyor, kardeşliğimizi de perçinliyoruz." dedi.

İftar sonrası aile bireyleriyle sohbet eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin ülke için taşıdığı öneme dikkat çekti. Tarımın ve üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçilerin büyük bir emek verdiğini belirten Yumaklı, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, misafirperverlikleri dolayısıyla çiftçi İsmail Sav ve ailesine teşekkür ederek, Ramazan ayının tüm vatandaşlar için sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.