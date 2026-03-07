Başkan Erdoğan’dan barış diplomasisi

Başkan Erdoğan, bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek ve tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar için çok sayıda ülke lideriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel istikrar, barışın korunması ve gerilimin daha fazla büyümemesi için diplomatik yolların önemine vurgu yapıldı.

Başkan Erdoğan, İran'a yönelik saldırılar sonrasında uluslararası diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı. Başkan Erdoğan bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgede yükselen gerilimin daha fazla tırmanmaması için diplomatik kanalların açık tutulması gerektiği vurgulandı.

Başkan Erdoğan ayrıca Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüşmeler yaptı. Telefon diplomasisi kapsamında Avrupa'daki muhataplarıyla yapılan görüşmelerde, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin küresel güvenlik ve enerji piyasalarına etkileri de ele alındı. Türkiye'nin krizin büyümemesi için diplomatik girişimlerini sürdüreceği ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın temasları yalnızca Batılı liderlerle sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İslam dünyasının ortak tavrı, bölgesel istikrar ve diplomatik çözüm yolları ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de temas kurdu.