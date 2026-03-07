İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Cemiyeti olarak 75 yıl önce bu isin ilk basladığı yerde Vefa'daki eski konağın ihasıyla ilgili valiliğimizce çalışıyoruz onun da yakında temelini atacağız. İnsallah o konağı bitirdiğimiz zaman da orada bir İlim Yayma ve İmam Hatip Müzesi açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bilal Erdoğan şunları söyledi:

Burası ilk imam hatip, göz bebeğimizdir. Tabi ki 75 yıl bu oldu bu sene. İlim Yayma Cemiyetimizi'nde 75'inci yılını bu yüzden kutluyoruz. İlim Yayma Vakfı olarak 75 yıl önce bu isin ilk basladığı yerde Vefa'daki eski konağın ihasıyla ilgili valiliğimizce çalısıyoruz onun da yakında temelini atacagız. İnsallah o konağı bitirdiğimiz zaman da orada bir ilim yayma ve imam hatip müzesi açmak istiyoruz.

Buradan yetişen gençlerimizin gerçekten o ilk günkü ruhu koruduklarını görmek çok ciddi akademik başarıları koymalarını görmek uluslararası bir misyona sahip olduklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu eğitim isi çok büyük ekip isi yani tabii ki öğretmeni var tabii ki velisi var tabii ki sivil toplum kuruluşu var idarecisi var hepsinden Allah razı olsun bu ekip ruhunu yakaladığımız süreci daha güçlüyüz.

Konuşmaların ardından protokol heyeti temel atma törenini butona basarak gerçekleştirdi. 250 öğrenci kapasiteli ve toplam 5 bin metrekare alana sahip olacak yurt projesinin, 2026-2027 eğitim ve öğretim döneminde hizmete sunulacak.

Temel atma törenine ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Davut Gül ve TAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mesut Toprak ile protokol üyeleri katıldı.

NİCE NESİLLER YETİŞTİRDİ

1951'de kurulan İstanbul İmam Hatip Lisesi, birçok neslin yetiştiği, akademik ve kültürel başarıları sebebiyle tanınan bir eğitim kurumu haline geldi. 1956'da Vefa'daki binada ilk mezunlarını veren okul, 1971-1972 öğretim yılına kadar İstanbul İmam Hatip Okulu olarak öğretime devam etti. Ancak bu tarihte İmam Hatip Okullarının ismi, İmam Hatip Lisesi olarak değiştiğinden ismi İstanbul İmam Hatip Lisesi oldu. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında tamamen Anadolu Lisesi olan okul, 2014-2015 öğretim yılından itibaren de proje kapsamına alındı. Tay Group tarafından yeniden inşa edilen okul, "İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi" ismiyle 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kapılarını öğrencilere açtı.

ÖNEMLİ İSİMLER MEZUN OLDU

Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Diyanet İşleri eski başkanlarından Tayyar Altıkulaç, Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. Saffet Tüzgen, Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Prof. Dr. Nazım Ekren, Prof. Dr. Ahmet Turan Aslan, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve Dr. Emin Işık'ın da bulunduğu birçok devlet adamı, işadamı ve bilim insanı İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

OKULUN AKADEMİK BAŞARISI

Okul hem LGS hem de YKS'de dikkat çekici bir başarı grafiği sergiliyor. LGS'de 2020 öncesi Türkiye genelinde yüzde 10 ve üzeri dilimden öğrenci kabul edilirken, günümüzde yüzde 1 ve yüzde 4'lük dilimden öğrenci kabul ediliyor. YKS'de ise uygulanan iki yıllık yoğun hazırlık programı sayesinde öğrenciler Türkiye 70.'si, ilk 100, 200 ve 300 dereceleri gibi başarılar elde ederek birçok öğrenci ilk 1000'e girdi. Öğrenciler ağırlıklı olarak Boğaziçi, Galatasaray, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara ve Yıldız Teknik gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleşerek dikkat çekti.

DÖRT DÖRTLÜK PROJE

Yurt binasında 4 ve 6 kişilik öğrenci odaları, tek kişilik engelli odası, öğretmen odaları ve banyolu misafir odası yer alacak. Öğrencilerin akademik çalışmalarına destek olmak amacıyla etüt odaları, kütüphane ve okuma salonu, bilgisayar odası ve TV-dinlenme odası da bulunacak. Sosyal ve fiziksel gelişim için kondisyon salonu ve etkinlik odası da plana dahil edildi. Ayrıca yurt içinde kadın ve erkek mescitleri, abdesthane ve revir gibi destek üniteleri yer alacak.