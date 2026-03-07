Çocuk yaşta cinayete ağır ceza sinyali

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerin çocukları suç makinesi haline getirmesini önlemek için atacakları adımları anlattı. Gürlek, adam öldürme gibi suçlarda çocuk dahi olsalar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini sağlayacaklarını açıkladı. Ankara Hâkim Evi'nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya gelen Gürlek özetle şu mesajları verdi:

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR: Çocukların, adam öldürme veya diğer suçlarda ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa almasını sağlayacağız.

AİLELERİN SORUMLULUĞU: Çocuğun işlediği suçtan dolayı aileyi sorumlu tutamayız. Ailelerin çocuklarına sahip çıkması, denetlemesi lazım.

UYUŞTURUCU İÇİN AMATEM FORMÜLÜ: Uyuşturucu suçuyla cezaevine girenlerin Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) sürecini tahliyesinden 6 ay önce başlatmayı planlıyoruz. Dışarı çıktıktan sonra AMATEM süreci başlıyor ama gitmiyor. Serbest kalıyor ve tekrar uyuşturucu arayışına başlıyor.

YOUTUBER'LARA CEZA: Çocukları şiddete, cinsiyetsizliğe ya da sapkın akımlara sevk eden sosyal medya hesapları; Youtuber'lar, influencer ile ilgili de çalışmalarımız var.

ÖNCE SİLAHLAR BIRAKILMALI: Terörsüz Türkiye sürecinin olmazsa olmazı öncelikli olarak örgütün tamamen silah bırakması.

ŞAHSA ÖZGÜ DÜZENLEME OLMAZ: Şahsa özgü düzenlemeler yapılamaz. Çıkartılacak yasaya muhtemelen geçici hükümler konulacak.

ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR: Sadece terörsüz Türkiye süreci için değil, genel olarak ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı var.

STATÜ MECLİS'İN TAKDİRİ: (Öcalan'a statü tartışmaları) O süreci biz takip etmiyoruz. O, Meclis'in takdiri.

İMRALI ZİYARETÇİLERİ: Akademisyen ve gazetecilerin İmralı'ya gitme talebiyle ilgili bir düzenleme düşünmüyoruz.

ŞARTLI SALIVERME YOK: Bizde terör suçlarında şartlı salıverme hükümleri yok.

'İBB DOSYASINDA VİCDANIM RAHAT'

Ben sadece cumhuriyet savcısı olarak görevimi yaptım. Vicdanen rahatım. Ortada yolsuzluk ve dolandırıcılık, büyük bir ihaleye fesat karıştırma soruşturması vardı.

O ŞAHSIN AÇIKLAMALARI: O şahsın (Ekrem İmamoğlu), şahsım hakkındaki açıklamalarını ben önemsemiyorum.

MAKUL SÜRE: (İBB davasının makul sürede tamamlanması) Yargılama mahkemenin kontrolünde.

AVUKAT DÜZENLEMESİ: Özellikle hükümlüler ile avukatların görüşmelerine sınır getirilmesini düşünüyoruz.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI: (Cezaevinde bulunanların açıklama yapması) Sosyal medyasını kullanıyor. Tabii normalde yapmaması lazım.

BİREYSEL BAŞVURU: Bireysel başvuru için düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. 'Süper temyiz mahkemesi' gibi tartışmalar anlamsız.

BOŞANMA DAVALARI VE NAFAKA: Çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması imkânı getirmek istiyoruz. Önce boşanma kararı verilecek.