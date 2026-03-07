Başkan Erdoğan Neçirvan Barzani ile görüştü

Görüşmede bölgemizdeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Görüşmede hem Erdoğan hem Neçirvan Barzani "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaptı.