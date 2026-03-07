Emine Erdoğan: Kadınların başarısı sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, şunları söyledi: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla düzenlediği iftar programına katılmaktan memnuniyet duyduk. İş, sivil toplum, sanat ve spor dünyasında başarılarıyla öncü olan, üreten ve ilklere imza atan güçlü kadınlarla bir araya geldik. Her birini yürekten kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.