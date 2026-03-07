Küresel güvenlik için birlikte çalışacağız
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgedeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, görüşmede Türkiye-İtalya işbirliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin İran'daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğunu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti. Erdoğan, bölgede ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii konusunda işbirliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Erdoğan'a, İran'dan ateşlenen balistik mühimmat nedeniyle dayanışma ve yakınlığını ilettiği bildirildi. İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İki lider yakın iletişimi sürdürme hususunda mutabık" denildi.