MSB’den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: TSK bölgedeki görevine devam etmektedir

MSB kaynaklarından yapılan açıkamada Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair iddialar yalanlandı. Açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

