SON DAKİKA | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte hayatımıza anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum. Dünyanın farklı yerinde çatışma var bunun acısını en çok kadınlar çekiyor. Dünyada büyük bir gelir adaletsizliği yaşanıyor, bundan en çok kadınlar etkileniyor. Tüketim çarkı en çok kadınlık onurunu hedef alıyor. Gazze'de İsrail'in 2 yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar. Komşumuz İran'a yönelik saldırıların yükünü yine kadınlar yükleniyor.

Türkiye yakın çevresinden başlayarak yeryüzündeki bu adaletsizliklere, zulümlere en güçlü tepkiyi veren ülkelerin başında geliyor. Nerede bir yangın varsa oraya su taşımaya çalışıyoruz. Ülkemizin insani değerleri merkeze alan duruşumuzun en büyük destekçisi hanım kardeşlerimizdir.