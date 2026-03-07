SON DAKİKA... MSB kaynakları açıkladı: F-16 savaş uçakları KKTC’ye konuşlandırılması değerlendiriliyor!

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bölgede devam eden ABD/İsrail-İran gerilimi nedeniyle kademeli planlamalar devreye alındı. Bu kapsamda KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirildiği vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor