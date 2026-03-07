Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kırklareli Valiliğini ziyaret etti

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Kırklareli genelinde yürütülen kamu yatırımları, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile kırsal kalkınmaya yönelik projeler ele alındı. Vali Turan, il genelinde devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Bakan Yumaklı'ya kapsamlı bilgi verdi.

Tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemine dikkat çekilen görüşmede, üreticilerin desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, tarımsal üretimin artırılmasına yönelik projeler ve kırsal kalkınma yatırımları da değerlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın Kırklareli programı kapsamında ildeki bazı kurum ve kuruluşları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alması ve tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Ziyaretin ardından Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet, kentteki temaslarını sürdürmek üzere valilikten ayrıldı.