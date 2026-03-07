Türk devletleri dışişleri bakanları ortak duruş için İstanbul’da toplanıyor
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın temsil edileceği toplantıda, Teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilecek; güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı istişareler gerçekleştirilecek. Toplantı marjında, Bakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi; ayrıca konuk heyet başkanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak kabul edilmesi öngörülüyor. Fidan'ın toplantıda, bölge ve uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretmekte zorlu zamanlar geçirdiği bu dönemde, TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme ihtiyacıyla aralarındaki işbirliğini genişletmelerinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulaması bekleniyor. Fidan, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar ile üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda Türk dünyası olarak ortak bir duruş sergilenmesinin ehemmiyetine dikkat çekecek. Toplantıda Pakistan-Afganistan gerginliği ve Kıbrıs Türklerine tecritin sona ermesi için atılacak adımlar da konuşuluacak.