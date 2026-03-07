Türkiye dostluğunu gösterdi
İsrail ve ABD'nin saldırıları devam ederken, İranlıların Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışları rutin şekilde devam ediyor. Türkiye'ye gelen İranlı Nahid Kazemi, "Türkiye dost bir ülke ve komşuluğunu gösterdi. Belki birkaç hafta sonra belki bir ay sonra ama mutlaka ülkemize döneceğiz. İranlılar olarak asla ülkemizi bırakıp kaçmıyoruz" dedi. İhsan Lashkari ise "İstanbul'da üniversite okuyorum. Savaş başladığı için İran'a ailemin yanına gidiyorum. İnternet olmadığı için sağlıklı bir şekilde irtibat ve iletişim kuramıyoruz. Savaş elbette kaygı verici ama korkmuyoruz" diye konuştu. İran'dan gelen Sema Kazemi (28), "İran'da kimse korkmuyor. Komşu ülke Türkiye sınırları kapatmadığı için İranlılar olarak mutluyuz" dedi.