Bakan Uraloğlu: Önceliğimiz barış ve diyalog

Bakan Uraloğlu, Kilis programı kapsamında ilk olarak Kilis Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Ömer Kalaylı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra bir aileyi ziyaret eden Uraloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençlerle Söyleşi" programına katıldı. Programın ardından Musabeyli Ayrım-Kilis Yolunun açılış törenine iştirak etti.

Açılış töreninde konuşan Uraloğlu, son 24 yılda karayolu altyapısına büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek Türkiye'nin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattıklarını söyledi. Karayollarının sanayi, tarım ve turizmin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağının bugün 30 bin 49 kilometreye ulaştığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, geçmişte sadece 6 ilin birbirine bölünmüş yollarla bağlı olduğunu hatırlatarak, bugün 77 ilin güvenli ve konforlu yollarla birbirine bağlandığını dile getirdi. Kilis'in ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 9,3 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 2 kilometreden 58 kilometreye çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Kilis'te daha önce bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol bulunmadığını ifade eden Uraloğlu, 69 kilometre uzunluğunda bu standartta yol yapılarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuştuğunu belirtti.

17,3 kilometre uzunluğundaki Musabeyli Ayrım-Kilis Yolu'nun açılışıyla birlikte güzergâhın bölünmüş yol standardına yükseltildiğini belirten Uraloğlu, proje kapsamında Afrin Köprüsü ile farklı seviyeli kavşakların da inşa edildiğini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla bölgede ulaşımın hızlandığını ve seyahat süresinin 9 dakikaya düştüğünü ifade eden Uraloğlu, yıllık 121 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve karbon emisyonunun da önemli ölçüde azalacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında İsrail-İran savaşına da değinerek Türkiye'nin barıştan yana olduğunu vurguladı. Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen füze parçasına da değinen Uraloğlu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı: "Bu tür olası saldırılara karşı dimdik dururken ve her türlü önlemi almışken, barışın, itidalin ve diyalogun her zaman önceliğimiz olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğiz." Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet Musabeyli Ayrım-Kilis Yolu'nun açılış kurdelesini keserek yolu hizmete açtı.