Asrın yolsuzluğunda hesap zamanı geldi

Yüzyılın vurgunu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasında gün hesap günü. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun milyarlık vurgununun, Emirgan'daki 3 villanın, emanetçileri Taç Döviz'de ele geçirilen paraların, Cebeci hafriyat paralarının yurtdışına kaçırılması dahil 142 eylem için hesap vermesi bekleniyor. 2 ay sürmesi beklenen dava yarın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde (Silivri) bulunan 1'Nolu duruşma salonunda başlayacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 105'i tutuklu, 7'si yakalamalı toplam 402 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianame hazırladı. 161 milyarlık kamu zararı ile 143 eylemde rüşvet ve yolsuzluklar anlatıldı.

YOLSUZLUK SARMALI

İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, İmamoğlu suç örgütünün CHP'li İBB ve ilçe belediyelerini saran yolsuzluk sarmalında "FETÖvari" bir yapılanma kurduğu ve istihbarata karşı koyma (İKK) yöntemleri kullandığı belirtildi. İmamoğlu'nun kurduğu çıkar amaçlı suç örgütüyle, mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra İmamoğlu'nun üyesi olduğu CHP'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amaçlandı.

MİLYARLIK MÜLKLER

İmamoğlu'nun mal bildirim beyanında olmayan Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 lüks villası da iddianamede yer aldı. Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında özel jetle İstanbul'dan yurtdışına çıkış yaptığı, paraların büyük kısmını da Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Londra'ya taşıdığı öne sürüldü.

A TAKIMI DA HÂKİM KARŞISINDA

Paraların taşındığı özel jette sadece transfer işlemi yapılmadığı, Ekrem İmamoğlu'nun A takımından Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis ve Hüseyin Köksal'ın uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sayesinde ortaya çıktı.

ÖRGÜTÜN 'EMANETÇİSİ' TAÇ DÖVİZ

İddianamede, kara para aklama soruşturmasında adı geçen Taç Döviz'in ise örgütün suç gelirleriyle elde ettiği paraların "emanetçisi" olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir tabelası olmayan firmayla bağlantılı dükkâna yapılan operasyonda, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 euro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildi. Ele geçirilenlerin, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği, sadece yüzde 5'inin Taç Döviz'in üç yıllık işlem hacmini oluşturduğu MASAK raporuyla tespit edildi. Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın, İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile "para kasaları" Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir iletişim trafiği saptandı. Geçtiğimiz şubat ayında ise İstanbul'da bir sitenin otoparkında, iki aracın bagajından 30 milyon dolar çalındı. Çalınan 30 milyon doların, İBB'nin rüşvet ve vurgun paralarının emanetçisi Taç Döviz'in tutuklu sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu belirlendi.

HESAP VAKTİ

Davanın ilk duruşması yarın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde (Silivri) bulunan 1'Nolu duruşma salonunda görülmeye başlanacak. Mağdurların, müştekilerin, itirafçıların ve sanıkların savunma yapacağı davanın 2 ay sürmesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve ekibi yolsuzluk çarkı için ilk kez hâkim karşısına çıkacak.