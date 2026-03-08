Bakan Gürlek’ten Dünya Kadınlar Günü mesajı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Kadınların emeğin, cesaretin ve fedakârlığın simgesi, ailenin ve toplumun temeli olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, "Tarihin her döneminde çalışkanlıkları, azimleri ve başarılarıyla dünyayı güzelleştiren kadınlar, bugün de adaletin, merhametin ve umudun en güçlü temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞI VE ÖTEKİLEŞTİRMEYİ REDDEDİYORUZ

"Kadına daima önem veren, cenneti annelerin ayaklarına seren bir medeniyetin mensupları olarak kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi reddediyoruz" diyen Gürlek, Kadını dışlayan, onurunu zedeleyen, şiddet uygulayan, haksızlık yapan zihniyete karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

28 ŞUBAT'TA VESAYETÇİLERİN VURDUGU DARBENİN İZLERİNİ KALDIRDIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar kadın haklarının korunması ve güçlendirilmesi konusunda gerek yasal gerekse idari olarak birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Gürlek. "28 Şubat'ta vesayetçilerin inançlara ve yaşam tarzına vurduğu darbenin izlerini ortadan kaldırdık. Başörtüsü ve giyim tarzı nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kadınların mağduriyetlerini giderdik, eğitim ve çalışma haklarının önündeki engelleri ortadan kaldırdık" dedi

YARGIDA 10 BİN 358 KADIN HÂKİM-SAVCI, 1.211 ADAY VE 46 BİN 572 KADIN PERSONEL İLE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Siyasette, adalette, eğitimde, çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda kadınların rolünü artıracak, haklarını güçlendirecek adımlar attıklarını belirten Gürlek, " Adalet ve yargı teşkilatımızda görev yapan 10 bin 358 kadın hâkim ve savcımız, 1.211 hâkim-savcı adayımız ve yardımcımız, 46 bin 572 kadın personelimizle daha güçlüyüz. "Şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle kadınların bir damla dahi gözyaşının akmadığı; adaletin, eşitliğin ve saygının hâkim olduğu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere hayatın her alanında emek veren, başarılarıyla geleceği aydınlatan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diyerek mesajını sonlandırdı.