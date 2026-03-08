Firari Cevheri’nin kayınvalidesi de FETÖ’cü çıktı

FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen örgütün operasyon maşası sözde gazeteci Cevheri Güven'in kayınvalidesi de FETÖ'cü çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Cevheri Güven'in kayınvalidesi Nurcan Akın, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Akın'ın iki ayrı Bank Asya hesabında olağan dışı hareketler bulunduğu, ankesörlü hat arama kayıtları bulunduğu, ByLock kullandığı ortaya çıktı. SABAH, Akın'ın ifadesine ulaştı. Akın, "Benim bu örgüt ile bir irtibatım yoktur. Fakat 15 sene önce kadar Eskişehir'de kadınlar arası yapılan sohbetlere 6-7 ay kadar, haftada 1 sefer olacak şekilde katıldım. Bu bankada hesabım olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Kendisinin ByLock'u hiç indirmediğini öne süren Akın'ın kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, teknik raporlara göre kullanıcı adının "nurcana" olduğu ortaya çıktı.

GAZETECİLİK KİSVESİ ALTINDA TETİKÇİLİK

Cevheri Güven, yaptığı haberlerle kumpas operasyonlarına zemin hazırladı. Güven'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Güven'in Hessen'in Babenhausen bölgesindeki bir adreste olduğunu belirlemesinin ardından bölgeye giderek firari FETÖ'cü Güven'in lüks içinde yaşadığını görüntülemişti.