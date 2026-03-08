Ömer Çelik’ten 8 Mart mesajı: "Gazze’nin kadınlarını selamlıyoruz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir mesaj paylaştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir mesaj paylaştı.
#8MartDünyaKadınlarGünü'nde hayata iyilik ve değer katan tüm kadınları bir kere daha hatırlıyoruz. Emekle, fedakarlıkla, sevgi ve merhametle toplumu ayakta tutan tüm kadınlarımıza saygılar sunuyoruz. İnsanlık onurunu ayakta tutan Gazze'nin kadınlarını özellikle anıyor ve…— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 8, 2026
Çelik, mesajında kadınların toplumu ayakta tutan temel direkler olduğunu vurgularken, İsrail zulmü altında direnen Gazzeli kadınları da unutmadı.