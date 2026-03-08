Ömer Çelik’ten 8 Mart mesajı: "Gazze’nin kadınlarını selamlıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir mesaj paylaştı.

Ömer Çelik’ten 8 Mart mesajı: Gazze’nin kadınlarını selamlıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir mesaj paylaştı.

Çelik, mesajında kadınların toplumu ayakta tutan temel direkler olduğunu vurgularken, İsrail zulmü altında direnen Gazzeli kadınları da unutmadı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý