A Haber ekibi ölümden döndü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) destekli İsrail güçleri, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sivil ayrımı gözetmeden sürdürüyor. Bölgedeki gelişmeleri takip eden A Haber ekibi, Lübnan'da kaldıkları otelin İsrail tarafından hedef alınması sonucu dehşeti yaşadı. Muhabir Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak'ın kaldığı otele önceki gece saat 02.30 sıralarında yapılan saldırıda,

İsrail SİHA ile attığı bomba otelin 4. katında bulunan 409 numaralı odaya isabet etti. Saldırıda, otelde kaldığı iddia edilen İranlı iki üst düzey komutanın hedef alındığı öne sürüldü. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı saldırı sırasında A Haber ekibi, patlama sesinin ardından hemen odadan dışarı çıkıp yayına bağlanarak o anları aktardı.