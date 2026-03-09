Bakan Fidan, Fransız ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Barrot ve Al Nahyan ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde, "bölgede devam eden savaşın ortaya çıkardığı riskler değerlendirilirken üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen saldırılar" da ele alındı.