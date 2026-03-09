Başkan Erdoğan Mesud Pezeşkiyan ile görüştü! İran'dan Türkiye'ye gelen füzeler konusunda inceleme ekibi...
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’dan Türkiye’ye yönelik gelen füzeler hakkındaki iddiaların ortadan kaldırılması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurabileceğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmesinde, İsrail ve ABD'nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran'ın Türkiye'ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti.