Edirne Belediyesi’nde akraba kıyağı
Edirne Belediyesi'nde yapılan meclis toplantısında usulsüz personel alımları damga vurdu. Meclis üyeleri CHP'li Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın eş, dost ve yakınlarını belediyede işe almasına tepki gösterdi. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, son dönemde yapılan işe alımlarla ilgili, "Belediye başkan yardımcısının gelini, ilçe başkanlarının yakınları, parti yöneticilerinin aile üyeleri... Hepsi KPSS'de ilk 5'e mi girdi?" sözleriyle eleştirdi. Demir, belediyeye alınan yaklaşık 290 personelden 220'sinin usulsüz şekilde işe alındığını öne sürdü. Demir, işe alınanların 60–70'inin ilan yoluyla istihdam edildiğini, diğerlerinin ise nasıl ve ne şekilde işe alındığını bilmediklerini belirterek, "İl yönetimindeki bazı kişilerin eşleri ve çocukları ile meclis üyelerinin yakınlarının işe alındığı yönünde konuşuluyor. Bununla ilgili mahkemeye taşınan konular olduğunu da biliyoruz" dedi. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise usulsüz bir alım yapılmadığını öne sürdü.