Son Dakika | Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüştü! İşte ele alınan konular

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'a Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.