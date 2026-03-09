SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İran krizinin yansımalarını ele aldık. Ekonomiden ticarete, sınır güvenliğine uzanan yelpazede krizin olası etkilerini değerlendirdik

Hükümet olarak 28 Şubat'tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Kriz yönetiminde deneyim sahibi kadrolarımızla bütün gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Türkiye'nin güvenliğini, 86 milyonun huzurunu temin etmek en büyük hassasiyetimizdir.

"TÜRKİYE HER ALANDA GÜÇLÜDÜR"

Ana muhalefetin başındaki zatın söylemlerini ibretle takip ediyoruz, böyle bir dönemde halen polemik peşinde koşan bu şahsı aziz milletimin ferasetine havale ediyorum.

Türkiye, her alanda güçlüdür muktedirdir, her türlü saldırıyı püskürtecek kapasiteye ve kudrete sahiptir. Gün sorumluluk bilinci ile hareket etme, en azından bölgemiz bu tehlikeyi atlatana kadar biraz daha sağduyulu davranma günüdür.

