Türk yardım kuruluşları Gazze’yi yalnız bırakmıyor

Türk STK'ların Gazze'de kurduğu aşevleri sayesinde Filistinliler toplu iftar sofralarında ramazanı yaşarken hastalar da tedavi ediliyor. Filistinliler için ramazanda sıcak iftarlık ikram eden Türk Kızılay ekipleri, çadırlarında yemek yapmak isteyenler için de bulgur, pirinç, un, salça ve yağ gibi temel gıda malzemeleri dağıtıyor. Yardımların güçlükle de olsa Gazze halkına ulaştığını söyleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Gazze'de her gün 60 bin kişiye iki aşevimizden sıcak yemek dağıtıyoruz. Hastaneler açısından iki büyük destek veriyoruz. İlki bu aşevlerimizden hastanede yatan hastalara, doktorlara ve hemşirelere yemek servisi yapıyoruz. Bir de Filistin Kızılayı ile yaptığımız anlaşmayla iki tane sahra hastanesinin tüm giderlerini Türk Kızılay olarak biz karşılıyoruz" dedi. Öte yandan Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Gazze'den Mısır'a getirilen bazı hastaların ameliyatlarını yaptırdı. Tedavi gören Gazzeli 10 engelli kadın ve kız çocuğunun yaşamına destek olmak için elektrikli tekerlekli sandalye dağıtıldı.

