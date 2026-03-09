Türkiye, KKTC’de altı F-16 konuşlandıracak
Türkiye'nin bugünden itibaren KKTC'de F-16 savaş uçağı konuşlandıracağı belirtildi. KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türk Hava Kuvvetleri'nin göndereceği 6 savaş uçağının sabah saatlerinde adaya ulaşacağını açıkladı. Meşeli, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları önceki yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti. İHA