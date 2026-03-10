AK Partili Kasapoğlu: Hemşehrilerimizle yüreklerimiz birlikte atıyor

Dr. Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada; "Birkaç gün önce hem şahsım hem de ailemiz için çok kıymetli bir ismi, amcamız Prof. Dr. Asım Kasapoğlu'nu ebediyete uğurladık. Amcamızın mekânı cennet olsun. Bu vesile ile taziye için arayan, mesaj gönderen, cenaze törenine katılan herkese teşekkür ediyor, sizlere ve tüm sevdiklerinize sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Bugünkü buluşmada emeği olan dostlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı. Karşısındakini anlama, empati kurma ve dayanışma ayı. Ramazan ayının kendine özel bir bereketi var. Rabbim hepimize bu bereketinden istifade etmeyi nasip etsin. Bugün Manisalı hemşehrilerimizle beraberiz. Hem İzmir'imize hem de ülkemize değer katan kıymetli hemşehrilerimiz bugün bu bereket sofrasını onurlandırdılar. Bu onuru bize yaşatan her misafirimize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Bu gök kubbenin altında hep birlikte yaşıyoruz. Ancak çağın getirmiş olduğu meşgaleler var. İletişim çağında yaşamış olduğumuz iletişimsizlikler var. Ancak biliyoruz ki bizim gönlümüz birlikte çarpıyor, yüreklerimiz birlikte atıyor. Bir araya gelemediğimiz zamanlarda bile aramızda bir gönül köprüsü var. Ama istiyoruz ki bu köprüyle iletişimimizi daha da güçlendirelim. Birlikteliğin sinerjisini arttırmak, bu sinerjiyi daha güçlü hale getirmek mümkün. İnşallah bu birlikteliği bundan sonra daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Bizim gönül kapımız her zaman sizlere açık. Hem Ankara'da hem İzmir'de sizlerin hizmetinizdeyiz. Memleketimiz için insanlık için bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da yine birlikte gayret etmeye birlikte koşmaya, yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Rabbim Ramazan Bayramı'na da hep beraber hayırlısıyla ulaşmayı nasip etsin." İfadelerinde bulundu.

DAVETLİLERLE SOHBET ETTİ

Konuşmasının sonunda davetlilerle özel olarak sohbet eden Kasapoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini not alıp kendileriyle mutlaka iletişimde kalacaklarını söyledi.

BİLAL SAYGILI: "İNSAN KİMLİĞİNİ, DURUŞUNU VE DEĞERLERİNİ KORUYABİLDİĞİ SÜRECE GERÇEK ANLAMDA GÜÇLÜDÜR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise yaptığı konuşmada, ''Bugün burada sadece bir iftar sofrasını paylaşmıyoruz. Aynı zamanda aynı kültürün, aynı tarih bilincinin ve aynı medeniyet mirasının etrafında kenetlenmiş gönüllerin buluşmasına şahitlik ediyoruz. Bu sofrada sadece ekmek bölüşülmüyor; hatıralar, değerler ve ortak bir geleceğin umudu paylaşılıyor. Benim de eşim Manisalı. Bu yüzden gönül bağım sadece bir akrabalık bağı değildir; Manisa'nın ruhuyla, kültürüyle ve insanıyla kurduğum güçlü bir gönül köprüsüdür. Bu yüzden kendimi de Manisalı sayıyorum. Spil Dağı'nın eteklerinden esen o serin rüzgâr, sadece bir doğa güzelliği değildir; o rüzgâr aynı zamanda bu toprakların asaletini, sabrını ve dirayetini taşır. Spil Dağı'nın eteklerinden İzmir Körfezi'nin rüzgârına kadar uzanan bu coğrafya aslında tek bir hikâyenin parçasıdır. Bizler farklı şehirlerde yaşıyor olabiliriz ama aynı tarih bilincinin, aynı kültürün ve aynı medeniyetin evlatlarıyız. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan çok önemli bir şey öğrendim. Hayatta makamlar değişebilir. Statüler değişebilir. İnsan bugün bir görevde olur, yarın başka bir görevde olabilir. Ama karakter değişmez. Şahsiyet değişmez. İnsan kimliğini, duruşunu ve değerlerini koruyabildiği sürece gerçek anlamda güçlüdür. Ben Manisalı kardeşlerimde işte tam da bunu gördüm. Samimiyet gördüm. Vefa gördüm. Duruş gördüm. Bu yüzden inanıyorum ki Manisa'nın insanı nereye giderse gitsin, bulunduğu yere değer katar. Çünkü o insanın mayasında tarih vardır, kültür vardır, devlet terbiyesi vardır. Bizim görevimiz de bu birlik ruhunu daha da güçlendirmektir. Manisa'dan İzmir'e, Ege'den bütün Türkiye'ye uzanan bu kardeşlik bağını daha da kuvvetlendirmektir'' dedi.