Drone görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! İmamoğlu’na destek veren olmadı: Silivri çevresi boş kaldı

Asrın yolsuzluğu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasından gün hesap günü. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılaması dün başladı. Dün davanın ilk gününde Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmeden kürsüye gelmiş, uyarılara rağmen yerine geçmediği için gerginlik yaşanmasına sebep olmuştu.

DAVANIN 2. GÜNÜN DE DE SENARYO DEĞİŞMEDİ

Örgüt lideri İmamoğlu, davanın ikinci gününde de daha mahkeme başlamadan yine duruşmayı sabote etmeye kalkıştı. İmamoğlu, kendisi için belirlenen sandalyeye oturmayı reddederek jandarmanın hizasında bulunan koridor sandalyesine oturdu. Mahkeme başkanı "Neden ısrarla sorun çıkarıyorsunuz?" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ İMAMOĞLUNA DESTEĞİN OLMADIĞINI GÖSTERDİ

İçerde İmamoğlu gerginlik yaratmaya devam ederken bölge üzerinde çekim yapan drone kameraları farklı bir manzarayı ortaya koydu. Görüntülerde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresindeki cadde ve sokakların büyük ölçüde boş olduğu görüldü. Cezaevi çevresinde kalabalık bir destek grubunun bulunmadığı, yalnızca güvenlik güçleri ve sınırlı sayıda görevlinin yer aldığı dikkat çekti.