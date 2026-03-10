Kimse ateşe benzinle gitmesin

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün parlamento muhabirleri ile iftarda bir araya geldi. Son gelişmeleri değerlendiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

(ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları) Dünya yeni birdöneme girdi. Orman kanunlarının geçerli olduğu bir dönem demek mümkün. Türkiye olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada çok güçlü olmamız lazım.

Savaş öyle görünüyor ki bir müddet daha devam edecek. Aynı zamanda bu savaş devam ederse büyük bir türbülansı ve yeni altüst oluşları da dünyanın gündemine taşıyacak.

Gecikmeden savaşın durdurulması için kim ne yapabiliyorsa ortaya koysun bu ateşe kimse benzinle gitmesin.

Türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek. Her türlü haksızlığa karşı sözünü söyleyecek. ANKARA