KKTC’ye 6 F-16 ve hava savunma sistemleri gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca, KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada " Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir. MSB'nin sosyal medya mesajında KKTC ve Türkiye bayraklarıyla "Kardeşimiz için geldik' mesajının paylaşılması Kıbrıs Türklerini duygulandırdı. İsrail ve Yunan medyası habere geniş yer verdi.