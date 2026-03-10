Mahkeme şova izin vermedi

İBB bünyesinde 161 milyar liralık kamu zararına yol açtığı iddia edilen ve 143 eylemde rüşvet ile yolsuzluğun anlatıldığı davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılanmasına başlandı. Eski belediye başkanı İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasının talep edildiği davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görüldü. Duruşma öncesinde jandarma ekipleri salon ve çevresinde güvenlik kontrolü yaptı.

UYARIYI DİNLEMEDİ

Ekrem İmamoğlu ile birlikte görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve avukatı Mehmet Pehlivan duruşmaya cezaevinden getirildi. Hüseyin Gün ve CHP Meclis Üyesi Baki Aydöner SEGBİS ile bağlandı. Selim İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, sanatçı Ercan Saatçi ve Ertan Yıldız da salonda yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu da duruşmayı izledi.

Mahkeme başkanı önce tutuksuz sanıkların dinleneceğini açıkladı. İmamoğlu'nun avukatı "Ekrem bey selamlama konuşması yapmak istiyor" talebinde bulundu. Başkan bu talebi "Böyle bir usul yok" diyerek reddetti. İmamoğlu kürsüye gelince mahkeme başkanı "Ekrem İmamoğlu kafana göre kalkıp kürsüye gelip konuşamazsın" uyarısı yaptı. Uyarıya rağmen konuşmayı sürdüren İmamoğlu için zapta "kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek konuşmaya devam ettiği" kaydı düşüldü. Başkan ayrıca "Yerinize geçin" dedi.

Salonda izleyicilerin tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı jandarmaya salonu boşaltma talimatı verdi. Daha sonra İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, mahkeme heyeti hakkında reddi hâkim talebinde bulundu.

Duruşmaların nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacağı açıklandı. Silivri Kaymakamlığı da duruşma çevresinde toplantı, pankart, slogan ve görüntü çekimini 31 Mart'a kadar yasakladı.

MAHKEMEYE PARMAK SALLADI

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının reddi hâkim talebini reddederek duruşmanın bugün devam edeceğini belirtti. İmamoğlu duruşma bitince kürsüye doğru gelerek kendisine söz hakkı verilmediğini ileri süreüp heyete yönelik söylemlerde bulundu. Mahkeme başkanı, "Bu yargılamayı geldiğinizden beri sabote ediyorsunuz" diyerek duruma tepki gösterdi. Bu esnada duruşma salonunda slogan sesleri yükseldi. Ekrem İmamoğlu, heyete ve savcıya yönelik parmak sallayarak tehditler savurdu. Duruşma savcısı, İmamoğlu'na "O elini indir" dedi.