Ortadoğu ameliyat masasına yatırılamaz

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldığı 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda şu mesajları verdi:

Son yarım asırda Ortadoğu'da dış müdahalelerin ve jeopolitik mühendislik girişimlerinin nelere yol açtığına, geride nasıl büyük bir siyasi, sosyal ve ekonomik enkaz bıraktığına defalarca şahit olduk. Biz bölgemizin aynı acıları tekrar yaşamasını istemiyoruz. Ortadoğu coğrafyasının tıpkı bir asır evvel olduğu gibi yeniden ameliyata alınmasını, ameliyat masasına tekrar yatırılmasını kabul etmiyoruz.

Beşinci yılına giren Rusya- Ukrayna savaşının adil ve sürdürülebilir bir barış anlaşmasıyla sona erdirilmesini savunduk. Bölgesel istikrarı tehdit eden, geleceğimizi ve gelecek nesilleri tehdit eden her soruna, onurlu bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni bir müzakere süreci mümkündür, hatta olmalıdır. Savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını çiziyorum.

Bugün Türkiye bölgesinde adeta bir istikrar adası, mücavir coğrafyasında ise bir çekim merkezi olarak konumunu her geçen gün tahkim ediyor. Böylesine kritik bir dönemde temmuz ayında ev sahipliği yapacağımız NATO zirvesinin barış ve istikrarın güçlenmesine vesile olacağına inanıyoruz.

Küresel gıda güvenliğine yönelik güçlü taahhüdümüzün bir neticesi olarak Mehdi Eker'i Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğü pozisyonu için aday gösterme kararı aldık. Temmuz 2027'de gerçekleştirilecek seçimlerde sizlerin kıymetli desteklerini bekliyoruz.