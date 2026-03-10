Skandal sözlere ‘tövbe’ savunması

Komedyen Onur Gökçek (40) hakkında, 2024 yılında İstanbul Kartal'da gerçekleştirdiği gösteride dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Gökçek hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gökçek bir video paylaşımında "Allah" adıyla aldığı bir e-posta hesabı üzerinden yaptığı anlatımla sözde komedi yapmıştı. Gökçek ifadesinde şakayı "tövbe" amacıyla anlattığını ve bu durumdan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Savcılık ise sözlerin inananlar açısından rahatsız edici olduğunu belirtti. Gökçek önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.