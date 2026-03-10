AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TV programında gündemi değerlendirdi:

İran'a vahşice saldırıldı. ABD ve İsrail'in İran'a bu şekilde saldırmasının hiçbir hakkaniyet temeli yok. Hiçbir hukuki temeli yok. Diplomasi masasını bundan sonra kim ne için kursun? Bu olayla düzen kalmamıştır.

Rejimini her beğenmediği ülkeye bir başka ülke savaş açarsa her taraf kan gölüne döner. Bir ülkeye sırf rejimi için ya da o ülkenin savunma hakkı olmasın diye saldırmak barbarlığın ta kendisidir, saldırganlığın ta kendisidir. Biz İran Devleti'nin, İran halkının iradesine saygı duyarız. Sonra ABD'li bir senatörün bu din savaşıdır gibisinden sözler kullanmasıyla korkunç bir manzara çıkıyor ortaya.

Müzakere masası Türkiye'de olsaydı, sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde olsaydı bunun ağırlığı başka türlü olurdu.

ABD'nin bu işin içine girmiş olması ve stratejisizliğin sonuçları ortaya çıktıkça bunun daha ağır saldırılarla kapatılmaya çalışılması çok büyük bir facia ortaya çıkarıyor.

Biz savaşın değil barışın tarafındayız. Biz kaba kuvvetin değil diplomasinin tarafındayız. Türkiye'nin kimseden çekindiği yok. Türkiye'nin cevabı Türkiye'nin gücüdür. Türkiye'nin kendi iç cephesinin gücüdür. Türkiye'nin güvenlik gücüdür. Türkiye bir güven ülkesidir. Türkiye'yi güven ülkesi olma imajının dışında göstermek isteyenlerin kötü niyetini görüyoruz. Türkiye yıllardır topyekûn hazırlık yapıyor.