Türkiye her alanda güçlüdür, muktedirdir

Başkan Erdoğan, yaklaşık 2.5 saat süren kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

Bölgemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerde, kabine toplantısını tamamladık. Özellikle İran krizi ve bölgemizdeki yansımalarını ele aldık. Çatışmaların uzaması ve yayılması ya da kontrolden çıkması dahil senaryoları analiz ettik. Hükümet olarak 28 Şubat'tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz ve tüm birimlerimizi seferber etmiş haldeyiz.

Ne devletimiz ne de hükümetimiz asla ve asla bir acziyet içinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti, diplomasi, savunma ve istihbarat başta olmak üzere her alanda güçlüdür, muktedirdir. Her türlü saldırıyı püskürtecek ve bekasına uzanacak kirli elleri kıracak kapasiteye ve kudrete hamdolsun sahiptir.

Ortada durumu içler acısı olan tek kişi ve yapı vardır. O da Türkiye'nin ana muhalefet partisi olmayı bir türlü başaramayan bu şahıs ve yoldaşlarıdır. 'İktidarda değilsek sorumlu değiliz' tavrı yanlış ve bencilce bir tutumdur. Düne kadar 'Balıklar ürküyor' diyerek füze testlerini eleştiren bir ufuksuzluktan başka bir türlü davranmasını beklemiyoruz. Düne kadar 5 dakikalık görüşme için muhataplarına yalvaran, Batılı ülkelere 'Sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz' diyen bir kifayetsizlikten başka türlü hareket etmesini beklemeyiz.

Gün abuk sabuk söylemlerle siyasette yelkenleri şişirme, ona buna sataşma günü değildir. Gün sorumluluk bilinciyle hareket etme, bölgemiz en azından bu tehlikeyi atlatana kadar biraz daha sorumlu davranma günüdür. Gelin siyasi fırsatçılığı bir yana bırakın ve bu hassas dönemde Ankara merkezli siyaset yapmayı deneyin. Hükümetimizin Türkiye'yi etrafını kuşatan bu ateşten koruma çabalarına destek olmuyorsanız, en azından köstek olmayın.

Türkiye; tıpkı 5'inci yılına giren Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi, 13.5 yıl boyunca devam eden Suriye iç ihtilafında olduğu gibi, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım ve katliamlarında olduğu gibi, İran krizinde de hakkın, adaletin, uluslararası hukukun, barışın ve istikrarın tarafındadır. Çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır.

Hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz. Krizin ekonomik etkilerini asgari düzeyde tutmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bölgemizde yaşanan çatışmalar birçok başlıkta belirsizlikler oluşturuyor. Bu tür kaotik durumlar hazırlıksız ekonomiler için bir tehdit, hazırlıklı olanlar içinse yönetilebilir süreçlerdir.

PROVOKASYON SÜRÜYOR

4 Mart'ta İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasına geçtikten sonra ülkemize yöneltildiği tespit edilen füze NATO tarafından etkisiz hale getirildi. Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak, son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek hesabın içine girilmemelidir.

Türkiye'nin yeri ve tavrı bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması ve kan dökülmemesi için gösterdiği çabalar ortadadır. Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eşgüdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz.

Türkiye artık eski Türkiye değildir. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Dili dualı bu millete tuzak kuranların hevesleri kursağında kalacak. Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratacak, bölgemizin huzuru ve istikbaline darbe vuracak her türlü senaryonun karşısında en güçlü şekilde olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Siyonist katliam şebekesinin kardeşi kardeşi kırdırma tuzağına düşülmemelidir. Irak Kürt bölgesinde kardeşlerimizin yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz. Öte yandan Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin kalıcı huzur ve istikrar için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Aliyev de söz konusu balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

BU ZATI MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUM

(CHP liderinin sözlerine tepki) Kriz yönetiminde deneyim sahibi kadrolarımızla tüm gelişmeleri takip ediyor, hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz. Tedbiri bir an olsun elden bırakm-ı yoruz. Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Türkiye'nin güvenliğini ve 86 milyonun huzurunu temin etmek bu süreçte en büyük hassasiyetimizdir.

Tek bir insanımızın bile kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Ateşe benzin dökenlere rağmen biz ateşe su taşıyor, yang-ı nı daha fazla büyümeden kontrol altına almanın ve söndürmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Bu mücadele içinde ana muhalefetin başındaki zatın kimsenin önemsemediği, hatta kendi seçmeninin bile umursamadığı sözlerini ibretle takip ediyoruz. Füzelerin uçuştuğu, en küçük hatanın büyük sorunlara yol açacağı böyle bir süreçte bize sataşan ve prim kazanmaya çalışan bu zatı aziz milletimize havale ediyorum.

Türkiye'nin ana muhalefeti bile olsa bu söylem düzeyiyle muhatap olmak bizlere ağır geliyor. Öyle şeyler söylüyor ki, milletimize saygımız gereği bazen cevap vermek zorunda kalıyoruz. Ana muhalefetin ele tutulur bir dış politika vizyonu, kriz yönetimi yok. Bu hastalıklıb ir yaklaşımdır. Avrupa'dan Asya'ya Türkiye'nin izlediği politika övgüyle bahsediliyor. Milletimiz, kabinemizin nasıl ince bir siyaset izlediğini anlıyor. Fakat ana muhalefetin başındaki zat açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ni içler acısı bir durumda olmakla suçluyor.

ERDOĞAN'DAN PEZEŞKİYAN'A: MAZUR GÖRÜLEMEZ

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Erdoğan, Pezeşkiyan'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadıklarını, sonlandırılması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun hava sahasının ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini kaydeden Erdoğan, gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini vurguladı. Pezeşkiyan'a okul saldırısında öldürülen çocuklar başta olmak üzere can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu aktaran, İran lideri Ali Hamaney için başsağlığı dileklerini yineleyen Erdoğan, Mücteba Hamaney'in yeni lider seçilmesinin bölgede barışa vesile olmasını temenni etti. Pezeşkiyan da Türkiye hava sahasına giren füzelerin İran kaynaklı olmadığını, kapsamlı bir araştırma yapacaklarını söyledi. ANKARA