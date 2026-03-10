Türkiye’den İran’a ikinci füze uyarısı
Milli Savunma Bakanlığı dün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Akdeniz'deki NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemize yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz" denildi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, Dışişleri'ne çağrılarak Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletildi. Diyarbakır'ın Buçuktepe köyüne de bir füze parçasının düştüğü öğrenildi.