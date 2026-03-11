Aile Bakanı Göktaş, BM kürsüsünden seslendi: Kadın ve çocuklar tehdit altında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 70'inci oturumunda Türkiye'yi temsil ederek kritik mesajlar verdi.

ATEŞKES VE DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Göktaş, son dönemde tırmanan İran-ABDİsrail geriliminin siviller üzerindeki etkisine dikkat çekerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Çatışmaların kadın ve çocuk güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirten Göktaş, "Artan askeri gerilimin bölge genelinde kadınların ve çocukların güvenliğini tehdit etmesinden derin endişe duyuyoruz ve sükûnetin yeniden tesis edilmesi ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı. Diplomasiye dönüşün altını çizen Göktaş, hayatını kaybeden İranlı kız çocukları için taziyelerini sunarken, "Tüm tarafları uluslararası ve insancıl hukuka saygı göstermeye, derhal ateşkese ve diplomasiye geri dönülmesine doğru ilerlemeye çağırıyoruz" dedi. BM bünyesindeki temasları sırasında kadınların liderlik pozisyonlarındaki önemine değinen Göktaş, toplumsal dönüşümün anahtarının eşit temsil olduğunu vurguladı.