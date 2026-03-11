Ankara’da gönül seferberliği: Tuğba ve Tuğçe’nin umre hayali gerçek oluyor!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Gönül Seferberliği" kapsamında kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Özcan'ın son durağı Mamak'ta ikamet eden Aykaş ailesi oldu.

Aykaş ailesinin kapısını çalan Başkan Özcan, evin özel gereksinimli kızları Tuğba ve Tuğçe ile bir araya geldi. Samimiyetin ve neşenin hakim olduğu buluşmada, Başkan Özcan genç kızlarla uzun süre sohbet etti ve birlikte pasta kestiler.

ÖZCAN'DAN UMRE SÖZÜ

Tuğba ve Tuğçe'nin Umre'ye gitme hayallerini Başkan Özcan, karşılıksız bırakmadı. Genç kızların heyecanına ortak olan Hakan Han Özcan, Tuğba ve Tuğçe'ye Umre sözü verdi.